Богданов Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1939 и 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Лазарева Фекла
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Шматкова Степанида
Рождение ребёнка
23.08.1902
Дочь: Самарханова Матрена Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1908
Дочь: Пиколенко Феодосия
Рождение ребёнка
03.01.1910
Дочь: Романенко Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Богданов Петр
Смерть
Между 1939 и 1940
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно