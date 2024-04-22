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Богданов Егор

Место рождения

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1939 и 1940

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Лазарева Фекла

Мать ребёнка: не указана

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Шматкова Степанида

Мать ребёнка: не указана

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.08.1902

Дочь: Самарханова Матрена Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1908

Дочь: Пиколенко Феодосия

Мать ребёнка: не указана

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.01.1910

Дочь: Романенко Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Богданов Петр

Мать ребёнка: не указана

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Между 1939 и 1940
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
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