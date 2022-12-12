Кропачев Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Кропачев Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кропачев Игнатей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Кропачева Настасья Аввакумовна
Место жительства
Неизвестно
Олинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно