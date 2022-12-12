Кропачев Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачев Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кропачев Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Кропачев Игнатей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кропачев Евсей Андреевич

Мать ребёнка: Кропачева Настасья Аввакумовна

Место жительства
Неизвестно
Олинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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