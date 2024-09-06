Кашицына Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашицына Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашицын Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кашицына Вера Васильевна

Отец ребёнка: Кашицын Василий Алексеевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кашицын Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кашицын Василий Алексеевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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