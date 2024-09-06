Кашицына Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кашицына Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кашицын Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кашицын Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кашицын Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно