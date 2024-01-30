Uutmann (Soolmann) Mari
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1866
Дата смерти20.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1866
Отец: Solmann Jaan
Мать: Solmann (Söueauk) Kai
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Uutmann Jaan
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Бракосочетание
02.12.1890
Муж: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
25.08.1891
Дочь: Uutmann (Uutmann) Anna
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: Talimaa ← Tolmann (Uutmann) Marie
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: Prannu (Uutmann) Helene
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
14.06.1899
Сын: Uutmann August
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
13.08.1901
Дочь: Uutmann (Uutmann) Elisabeth
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
07.06.1903
Сын: Uutmann Eduard
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
1905
Сын: Uutmann Aleksander
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
12.09.1907
Сын: Uutmann Tõnu
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
19.10.1910
Дочь: Tohver (Uutmann) Leida
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Рождение ребёнка
30.12.1912
Дочь: Uutmann (Uutmann) Benita
Отец ребёнка: Uutmann Tõnu
Смерть
20.01.1942
Похороны
Неизвестно