Uutmann (Soolmann) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uutmann (Soolmann) Mari

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1866

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

1864 г.р.

Дети

1891 г.р.
1892 г.р.
1897 г.р.
1899 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1866

Отец: Solmann Jaan

Мать: Solmann (Söueauk) Kai

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Uutmann Jaan

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Бракосочетание
02.12.1890

Муж: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
25.08.1891

Дочь: Uutmann (Uutmann) Anna

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: Talimaa ← Tolmann (Uutmann) Marie

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Prannu (Uutmann) Helene

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
14.06.1899

Сын: Uutmann August

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Uutmann (Uutmann) Elisabeth

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Uutmann Eduard

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
1905

Сын: Uutmann Aleksander

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
12.09.1907

Сын: Uutmann Tõnu

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
19.10.1910

Дочь: Tohver (Uutmann) Leida

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Рождение ребёнка
30.12.1912

Дочь: Uutmann (Uutmann) Benita

Отец ребёнка: Uutmann Tõnu

Смерть
20.01.1942
Похороны
Неизвестно

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