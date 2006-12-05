Соколов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2006

Отец: Соколов Николай Николаевич

Мать: Соколова Наталья Викторовна

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