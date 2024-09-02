Пряхина Матрона Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1729 ст.
Дата смертиДо 1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752 ст.
Отец ребёнка: Пряхин Игнатий Федотович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Отец ребёнка: Пряхин Игнатий Федотович
Смерть
До 1793 ст.
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
В ИВ 1793 муж уже вдов. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.878 двор № 9