Пряхина Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряхина Матрона Яковлевна

Место рождения

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1729 ст.

Дата смерти

До 1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхин Игнатий Федотович

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Пряхин Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Пряхин Игнатий Федотович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Пряхин Устин Игнатьевич

Отец ребёнка: Пряхин Игнатий Федотович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
До 1793 ст.
Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
В ИВ 1793 муж уже вдов. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.878 двор № 9

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