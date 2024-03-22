Мамыкина (Щипакина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Щипакина) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.09.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1883

Отец: Щипакинъ Степанъ

Мать: Щипакина Татіана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1902

Муж: Мамыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1903

Дочь: Суворова Клавдия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1906

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1908

Сын: Мамыкинъ Александръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1911

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Мамыкинъ Александръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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