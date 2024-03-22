Мамыкина (Щипакина) Анна
Место рождения
Дата рождения05.09.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1883
Отец: Щипакинъ Степанъ
Мать: Щипакина Татіана
Бракосочетание
13.02.1902
Муж: Мамыкинъ Сергей
Рождение ребёнка
17.05.1903
Дочь: Суворова Клавдия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей
Рождение ребёнка
19.04.1906
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей
Рождение ребёнка
20.11.1908
Сын: Мамыкинъ Александръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей
Рождение ребёнка
10.11.1911
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей
Рождение ребёнка
18.10.1914
Сын: Мамыкинъ Александръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Сергей