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Аянот Георгий Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

17.04.1881

Дата смерти

27.08.1882

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881

Отец: Аянот Николай Георгиевич

Мать: Аянот Варвара Киприоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-12,зап.,-21,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
27.08.1882
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1882г.,лист-91,зап.-32,ГАДО,Ф - 426-1-4
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