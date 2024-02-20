Аянот Георгий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения17.04.1881
Дата смерти27.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-12,зап.,-21,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
27.08.1882
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1882г.,лист-91,зап.-32,ГАДО,Ф - 426-1-4