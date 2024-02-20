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Аянот Варвара Киприоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

До 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1878

Муж: Аянот Николай Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: София Николаевна

Отец ребёнка: Аянот Николай Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-154,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
17.04.1881

Сын: Аянот Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Аянот Николай Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-12,зап.,-21,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
До 1883
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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