Канева (Чупрова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Чупрова) Мария Ивановна

Место рождения

Мещанское, Устьцилемский район, Автономная область Коми

Дата рождения

14.04.1908

Дата смерти

17.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1908

Отец: Чупров Иван

Мать: Чупрова Мария Ивановна

Мещанское, Устьцилемский район, Автономная область Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумчук (Канева) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Канев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канев Евстафий Алексеевич

Отец ребёнка: Канев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев Алексей

Смерть
17.10.1975
Окунев Нос, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

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