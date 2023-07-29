Канева (Чупрова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1908
Дата смерти17.10.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1908
Отец: Чупров Иван
Мать: Чупрова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумчук (Канева) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канев Евстафий Алексеевич
Отец ребёнка: Канев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канев Алексей
Смерть
17.10.1975
Окунев Нос, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми