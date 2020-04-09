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Малахов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1953

Дата смерти

09.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1953

Отец: Малахов Василий Иванович

Мать: Ламанова (Сальникова) Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова (Орлова) Людмила Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1975

Дочь: Спиридонова (Малахова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Малахова (Орлова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1979

Сын: Малахов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Малахова (Орлова) Людмила Ивановна

Смерть
09.04.2020
Похороны
Неизвестно

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