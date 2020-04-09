Малахов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1953
Дата смерти09.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1975
Дочь: Спиридонова (Малахова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Малахова (Орлова) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1979
Мать ребёнка: Малахова (Орлова) Людмила Ивановна
Смерть
09.04.2020