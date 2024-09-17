Голигузова (Антипова) Матрона Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голигузова (Антипова) Матрона Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1890 ст.

Муж: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №743, стр. 251
Рождение ребёнка
01.02.1891 ст.

Сын: Голигузов Симеон Архипов

Отец ребёнка: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №689, стр. 43
Рождение ребёнка
19.08.1898 ст.

Дочь: Голигузова Наталия Архиповна

Отец ребёнка: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №912, стр. 110
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.

Дочь: Голигузова Пелагея Архиповна

Отец ребёнка: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №985, стр. 56
Рождение ребёнка
30.10.1902 ст.

Сын: Голигузов Ананий Архипов

Отец ребёнка: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1063, стр. 171
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.

Дочь: Голигузова Мария Архиповна

Отец ребёнка: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1672, стр. 10
Рождение ребёнка
06.02.1911 ст.

Сын: Голигузов Алексей Архипович

Отец ребёнка: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1793, стр. 54 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №2, дело №313, стр. 60
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Сын: Голигузов Василий Архипович

Отец ребёнка: Голигузов Архип Васильевич

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1925, стр. 6
Смерть
Неизвестно

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