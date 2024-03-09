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Степан Макарович
Степан Макарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Макар
1747 г.р.
Мать
Марина Терентьевна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Макар
Мать:
Марина Терентьевна
Смерть
Неизвестно
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