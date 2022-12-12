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Бушмин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1942

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942

Отец: Бушмин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1999
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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