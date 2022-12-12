Бушмин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1942
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1942
Отец: Бушмин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1999
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область