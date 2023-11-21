Багоян Рузанна Павликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багоян Рузанна Павликовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1991

Отец: не указан

Мать: Манукян Кнарик Карапетовна

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