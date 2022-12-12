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Харитон Изотов

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Место рождения

д. Подборье, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1797 и 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Подборье, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1819
Переведены из д. Подборье Ельнинского уезда
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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