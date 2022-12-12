Харитон Изотов
Место рожденияд. Подборье, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Подборье, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1819
Переведены из д. Подборье Ельнинского уезда
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Афанасьева
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно