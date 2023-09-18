Итыгин Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Итыгин Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Около 1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1945

Жена: Итыгина Прасковья Стефановна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Итыгин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Итыгина Прасковья Стефановна

Смерть
Около 1975
Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
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