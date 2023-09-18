Итыгин Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиОколо 1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1945
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Итыгин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Итыгина Прасковья Стефановна
Смерть
Около 1975
Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия