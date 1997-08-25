Итыгина (Ефименко) Прасковья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1923
Дата смерти25.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923
Бракосочетание
22.10.1945
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Итыгин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Итыгин Григорий Михайлович
Смерть
25.08.1997
Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия