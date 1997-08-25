Итыгина (Ефименко) Прасковья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Итыгина (Ефименко) Прасковья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1923

Дата смерти

25.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923

Отец: Ефименко Стефан Игнатьевич

Мать: Ефименко Татьяна Павловна

Бракосочетание
22.10.1945

Муж: Итыгин Григорий Михайлович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Итыгин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Итыгин Григорий Михайлович

Смерть
25.08.1997
Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
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