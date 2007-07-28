Сигуева Вероника Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигуева Вероника Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.2007

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2007

Отец: Сигуев Евгений Сергеевич

Мать: не указана

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