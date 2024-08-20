Панарина (Полякова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1900
Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1903
Дочь: (Панарина) Марич Романовна
Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1906
Дочь: (Панарина) Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: (Панарина) Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1910
Дочь: (Панарина) Анна Романовна
Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1912
Дочь: (Панарина) Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Панарин Василий Романович
Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич
Смерть
Неизвестно