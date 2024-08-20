Панарина (Полякова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Полякова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Роман Васильевич

Рождение ребёнка
02.10.1900

Сын: Панарин Иван Романович

Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1903

Дочь: (Панарина) Марич Романовна

Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1906

Дочь: (Панарина) Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: (Панарина) Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1910

Дочь: (Панарина) Анна Романовна

Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1912

Дочь: (Панарина) Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Панарин Василий Романович

Отец ребёнка: Панарин Роман Васильевич

Смерть
Неизвестно

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