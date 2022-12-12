Головченкова (Дикова) Ефросиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.07.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Девичью фамилию узнала из карточки военнопленного - мой дед (её сын) попал в плен "Вяземском котле".
Бракосочетание
До 1896
Смерть
03.07.1947
В справке указана причина смерти - декомпенсация сердечной деятельности. По воспоминаниям моего отца (ее внука) умерла она от голода.