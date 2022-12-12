Головченкова (Дикова) Ефросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченкова (Дикова) Ефросиния Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.07.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичью фамилию узнала из карточки военнопленного - мой дед (её сын) попал в плен "Вяземском котле".
Бракосочетание
До 1896

Муж: Головченков Фёдор Михайлович

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
03.07.1947
Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
В справке указана причина смерти - декомпенсация сердечной деятельности. По воспоминаниям моего отца (ее внука) умерла она от голода.
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