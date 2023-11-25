Давыдов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Около 1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Карманова) Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Давыдов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Давыдова (Карманова) Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Карманова) Любовь Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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