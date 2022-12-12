Светлосанова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлосанова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1822

Муж: Светлосанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Светлосанова Авигея Николаевна

Отец ребёнка: Светлосанов Николай Васильевич

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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