Светлосанова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1822
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Светлосанова Авигея Николаевна
Отец ребёнка: Светлосанов Николай Васильевич
Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно