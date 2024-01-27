Алаторцева Прасковья
Место рожденияСаратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Алатарцев Alatretsev Сергей Sergi Андреевич Andrevitch
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алатарцев Alatretsev Максим Андреевич
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно