Алаторцева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлаторцева Прасковья

Алаторцева Прасковья

Место рождения

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1825

Сын: Алатарцев Alatretsev Сергей Sergi Андреевич Andrevitch

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алатарцев Alatretsev Максим Андреевич

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Андрей Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close