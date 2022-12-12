Вшивцева Анна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти16.01.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1871 ст.
Дочь: Вшивцева Александра Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.01.1900 ст.
Похороны
18.01.1900 ст.