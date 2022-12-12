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Вшивцева Анна Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

16.01.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1871 ст.

Дочь: Вшивцева Александра Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Степан Саввович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.01.1900 ст.
Похороны
18.01.1900 ст.
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