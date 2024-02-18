Островский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Островская (Турко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1974

Сын: Островский Александр

Мать ребёнка: Островская (Турко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1979

Дочь: Островская Елена

Мать ребёнка: Островская (Турко) Ольга Ивановна

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