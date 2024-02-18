Островский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1974
Сын: Островский Александр
Мать ребёнка: Островская (Турко) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1979
Дочь: Островская Елена
Мать ребёнка: Островская (Турко) Ольга Ивановна