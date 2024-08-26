Семакова Агрипина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семаков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Семакова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Семакова) Хиония Павловна
Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович
Смерть
Неизвестно