Семакова Агрипина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакова Агрипина Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Павел Родионович

Место жительства
Неизвестно
Тронинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Семаков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович

Тронинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Семаков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович

Тронинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Семакова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович

Тронинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Семаков Степан Павлович

Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович

Тронинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Семакова) Хиония Павловна

Отец ребёнка: Семаков Павел Родионович

Тронинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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