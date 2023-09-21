Николаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1913

Дата смерти

15.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
15.01.1977
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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