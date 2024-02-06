Чуприков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: Чуприков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1960

Дочь: Чуприкова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Кислицина Алла Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1963

Дочь: Кармелюк Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кислицина Алла Васильевна

Смерть
Неизвестно
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