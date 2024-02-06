Чуприков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Отец: Чуприков Николай
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: Чуприкова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Кислицина Алла Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1963
Дочь: Кармелюк Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кислицина Алла Васильевна
Смерть
Неизвестно