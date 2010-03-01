Кислицина Алла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицина Алла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1936

Дата смерти

?.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936

Отец: Кислицин Василий

Мать: Кислицина Екатерина

Рождение ребёнка
08.08.1960

Дочь: Чуприкова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Чуприков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.1963

Дочь: Кармелюк Ольга Александровна

Отец ребёнка: Чуприков Александр Николаевич

Смерть
?.03.2010
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