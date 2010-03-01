Кислицина Алла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1936
Дата смерти?.03.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936
Отец: Кислицин Василий
Мать: Кислицина Екатерина
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: Чуприкова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Чуприков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.1963
Дочь: Кармелюк Ольга Александровна
Отец ребёнка: Чуприков Александр Николаевич
Смерть
?.03.2010