Кондрашева (Овсянкина) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Овсянкина) Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Овсянкин Василий Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1854

Муж: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1856

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) София Доримедонтовна

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1858

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Анна Доримедонтовна

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1862

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Ефимия Доримедонтовна

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1865

Сын: Кондрашев Иван Доримедонтович

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Кондрашев Иван Доримедонтович

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1868

Сын: Кондрашев Яков Доримедонтович

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1870

Сын: Кондрашев Николай Доримедонтович

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1872

Сын: Кондрашов Даниил Доримедонтович

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1875

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Пелагея Доримедонтовна

Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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