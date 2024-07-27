Кондрашева (Овсянкина) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Овсянкин Василий Георгиевич
Мать: не указана
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) София Доримедонтовна
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Анна Доримедонтовна
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Ефимия Доримедонтовна
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Сын: Кондрашев Иван Доримедонтович
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Сын: Кондрашев Иван Доримедонтович
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Сын: Кондрашев Яков Доримедонтович
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Сын: Кондрашев Николай Доримедонтович
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Сын: Кондрашов Даниил Доримедонтович
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Пелагея Доримедонтовна
Отец ребёнка: Кондрашев Доримедонт Макарович