Боталова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Боталов Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Боталов Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Боталова Дарья Кондратьевна
Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Боталов Спиридон Кондратьевич
Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович
Смерть
Неизвестно