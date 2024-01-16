Боталова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Боталов Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Боталов Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Боталова Дарья Кондратьевна

Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Боталов Спиридон Кондратьевич

Отец ребёнка: Боталов Кондратий Иванович

Смерть
Неизвестно
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