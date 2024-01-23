Сазонова (Прошкина) Аграфена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Прошкина) Аграфена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Бракосочетание
?.10.1924

Муж: не указан

В Казахстане
Рождение ребёнка
17.04.1926

Дочь: Сидоренко Ирина Степановна

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сазонова Анна Степановна

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1935

Дочь: Осипова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1939

Сын: Сазонов Алексей (Лёня) Степанович

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1941

Дочь: Нестерович Валентина Степановна

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
21.03.1946

Дочь: Хватова Нина Степановна

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.02.1950

Сын: Сазонов Владимир

Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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