Сазонова (Прошкина) Аграфена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Бракосочетание
?.10.1924
Муж: не указан
В Казахстане
Рождение ребёнка
17.04.1926
Дочь: Сидоренко Ирина Степановна
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сазонова Анна Степановна
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1935
Дочь: Осипова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1939
Сын: Сазонов Алексей (Лёня) Степанович
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1941
Дочь: Нестерович Валентина Степановна
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1946
Дочь: Хватова Нина Степановна
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.02.1950
Сын: Сазонов Владимир
Отец ребёнка: Сазонов Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно