Кравченко (Илларионова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Илларионова) Надежда Григорьевна

Кравченко (Илларионова) Надежда Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.89

Дочь: Кузьменко Марина Владимировна

Отец ребёнка: Кузьменко Владимир Максимович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение
13.08.1953

Отец: Илларионов Григорий Филиппович

Мать: Илларионова Евдинья Федотовна

Рождение ребёнка
05.11.1975

Сын: Кравченко Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Кравченко Виталий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Виталий Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close