Кравченко (Илларионова) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.89
Дочь: Кузьменко Марина Владимировна
Отец ребёнка: Кузьменко Владимир Максимович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение
13.08.1953
Рождение ребёнка
05.11.1975
Сын: Кравченко Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Кравченко Виталий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно