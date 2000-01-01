Саванчеев Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саванчеев Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1822

Дочь: Воейкова Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Саванчеева Софья Максимовна

Рождение ребёнка
27.01.1825

Дочь: Саванчеева Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Саванчеева Софья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саванчеева Софья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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