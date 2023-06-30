Загребнева Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнева Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1852

Дочь: Загребнева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1852

Сын: Загребнев Александр Иванович

Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1855

Дочь: Загребнева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1857

Сын: Загребнев Даниил Иванович

Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1860

Сын: Загребнев Семен Иванович

Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1862

Сын: Загребнев Антон Иванович

Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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