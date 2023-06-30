Загребнева Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1852
Дочь: Загребнева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.09.1852
Сын: Загребнев Александр Иванович
Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
09.04.1855
Дочь: Загребнева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
12.12.1857
Сын: Загребнев Даниил Иванович
Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.02.1860
Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
09.07.1862
Отец ребёнка: Загребнев Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно