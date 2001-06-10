Andrews Edward — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Andrews Edward

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1906

Дата смерти

04.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1930

Дочь: Van Rensburg Alice Stuart

Мать ребёнка: Andrews Elvey Stuart

Germiston, Transvaal, South Africa
Рождение ребёнка
11.01.1934

Сын: Andrews edward stuart

Мать ребёнка: Andrews Elvey Stuart

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Andrews Elvey Stuart

Смерть
04.06.1960
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