Andrews Edward
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1906
Дата смерти04.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1930
Дочь: Van Rensburg Alice Stuart
Мать ребёнка: Andrews Elvey Stuart
Germiston, Transvaal, South Africa
Рождение ребёнка
11.01.1934
Мать ребёнка: Andrews Elvey Stuart
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Andrews Elvey Stuart
Смерть
04.06.1960