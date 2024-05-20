Бедарева Агриппина Васильева 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Агриппина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Ипат Колистратов

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Бедарева) Евгения Ипатова

Отец ребёнка: Бедарев Ипат Колистратов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Бедарева) Агафья Ипатова

Отец ребёнка: Бедарев Ипат Колистратов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бедарев Семён Ипатов

Отец ребёнка: Бедарев Ипат Колистратов

Смерть
Неизвестно

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