Бедарева Агриппина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Бедарева) Евгения Ипатова
Отец ребёнка: Бедарев Ипат Колистратов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Бедарева) Агафья Ипатова
Отец ребёнка: Бедарев Ипат Колистратов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бедарев Семён Ипатов
Отец ребёнка: Бедарев Ипат Колистратов
Смерть
Неизвестно