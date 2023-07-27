Бараковских (Бараковских) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бараковских (Бараковских) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1981

Сын: Бараковских Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Бараковских Вячеслав Сергеевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бараковских Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Бараковских Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Бараковских Вячеслав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бараковских Вячеслав Сергеевич

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