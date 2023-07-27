Бараковских (Бараковских) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1981
Сын: Бараковских Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Бараковских Вячеслав Сергеевич
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бараковских Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Бараковских Вячеслав Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Бараковских Вячеслав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно