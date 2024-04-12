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Бараковских Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

02.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1955

Отец: Бараковских Сергей

Мать: не указана

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1981

Сын: Бараковских Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Бараковских Татьяна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бараковских Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Бараковских Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Бараковских Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бараковских Татьяна

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