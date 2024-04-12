Бараковских Вячеслав Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1955
Отец: Бараковских Сергей
Рождение ребёнка
30.06.1981
Сын: Бараковских Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Бараковских Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бараковских Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Бараковских Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Бараковских Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бараковских Татьяна