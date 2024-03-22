Дунина (Пелемова) Мария Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1904
Муж: Дунин Яков Евсеев
Рождение ребёнка
24.10.1906
Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев
Рождение ребёнка
21.06.1910
Дочь: Евфросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев
Двойня - Агрипина умерла 30 июня 1910г
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Серафима Яковлева
Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев
Рождение ребёнка
14.09.1920
Дочь: Елисавета Яковлевна
Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев
Смерть
Неизвестно