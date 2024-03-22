Дунина (Пелемова) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина (Пелемова) Мария Васильева

Место рождения

Елфимово, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елфимово, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
31.10.1904

Муж: Дунин Яков Евсеев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Дунин Авраамий Яковлев

Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1910

Дочь: Евфросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Двойня - Агрипина умерла 30 июня 1910г
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Серафима Яковлева

Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1920

Дочь: Елисавета Яковлевна

Отец ребёнка: Дунин Яков Евсеев

Янидор, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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