Лащинская (фон Ренкуль) Любовь Амандовна
Место рожденияКазанская губерния
Дата рождения1880
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Лащинский Александр Евграфович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лащинский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Лащинский Александр Евграфович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лащинский Александр Александрович
Отец ребёнка: Лащинский Александр Евграфович
Крещение
Неизвестно
Православного вероисповедания
Смерть
1966