Лащинская (фон Ренкуль) Любовь Амандовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛащинская (фон Ренкуль) Любовь Амандовна

Лащинская (фон Ренкуль) Любовь Амандовна

Место рождения

Казанская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фон Ренкуль (von Renckul) Аманд (Amand) Семенович

Мать: Екатерина Николаевна

Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Лащинский Александр Евграфович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лащинский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Лащинский Александр Евграфович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лащинский Александр Александрович

Отец ребёнка: Лащинский Александр Евграфович

Крещение
Неизвестно
Православного вероисповедания
Смерть
1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close