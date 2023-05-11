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Игибаев Радиф Маратович
Игибаев Радиф Маратович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1968
Пол
Мужской
Отец
Игибаев Марат Исхакович
1936 г.р.
Мать
Игибаева Флюра Асмандияровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1968
Отец:
Игибаев Марат Исхакович
Мать:
Игибаева Флюра Асмандияровна
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