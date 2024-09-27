Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти27.07.1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Василий Иудич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1742
Сын: Конон Кузьмич
Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Варвара Кузьминична
Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Тимофей Кузьмич
Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна
Смерть
27.07.1783