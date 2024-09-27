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Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

27.07.1783

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Василий Иудич

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Конон Кузьмич

Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Варвара Кузьминична

Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Татьяна Митрофановна

Смерть
27.07.1783

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