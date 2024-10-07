Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иудич

Рождение ребёнка
1711

Сын: Пимен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иудич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иудич

Рождение ребёнка
1718

Сын: Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иудич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иудич

Смерть
Неизвестно

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