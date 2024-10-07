Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иудич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Пимен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иудич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иудич
Рождение ребёнка
1718
Сын: Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иудич
Рождение ребёнка
1720
Сын: Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иудич
Смерть
Неизвестно