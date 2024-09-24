Орлова (Кручинина) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кручинин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кириллова Пераскева Прохоровна
Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич
Рождение ребёнка
10.11.1860 ст.
Дочь: Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/60
Рождение ребёнка
17.03.1865 ст.
Сын: Орлов Мысков Хрисанф Прохорович
Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/13
Рождение ребёнка
09.09.1867 ст.
Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/115
Рождение ребёнка
1870
Сын: Орлов Мысков Василий Прохорович
Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич
Восприемник
21.03.1897 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/128
Смерть
Неизвестно