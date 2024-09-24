Орлова (Кручинина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Кручинина) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кручинин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Прохор Евсигнеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кириллова Пераскева Прохоровна

Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1860 ст.

Дочь: Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/60
Рождение ребёнка
17.03.1865 ст.

Сын: Орлов Мысков Хрисанф Прохорович

Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/13
Рождение ребёнка
09.09.1867 ст.

Сын: Орлов Иосиф Прохорович

Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/115
Рождение ребёнка
1870

Сын: Орлов Мысков Василий Прохорович

Отец ребёнка: Орлов Прохор Евсигнеевич

Восприемник
21.03.1897 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/128
Смерть
Неизвестно

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