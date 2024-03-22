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фефилов Ксенофонт
фефилов Ксенофонт
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Древо
Место рождения
Кулига
, Холмогорский район, Архангельская область
Дата рождения
1868
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фефилов ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Фефилов ?
Мать:
?
Кулига
, Холмогорский район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кулига
, Холмогорский район, Архангельская область
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