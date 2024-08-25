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Тулынина Матрона Евлампиева

Место рождения

Буре-Сарай, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

23.11.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Евлампий Порфирьевич

Мать: не указана

Буре-Сарай, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1903 ст.

Муж: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1904 ст.

Сын: Тулынин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1906 ст.

Дочь: (Тулынина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.

Сын: Тулынин Иван Иванович

Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.1910 ст.
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от простуды

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