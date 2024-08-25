Тулынина Матрона Евлампиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смерти23.11.1910 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Евлампий Порфирьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов
Рождение ребёнка
24.01.1906 ст.
Дочь: (Тулынина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов
Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Тулынин Иван Емельянов
Смерть
23.11.1910 ст.
от простуды