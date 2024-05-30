Кузина Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булдыгина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Булдыгин Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1981
Дочь: Булдыгина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Булдыгин Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1991
Сын: Булдыгин Иван Александрович
Отец ребёнка: Булдыгин Александр Иванович