Агафонова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
07.03.1912 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Анастасия Родители: Святогорской волости, деревни Архангельской, крестьянин из русских Иван Андреев Агафонов и законная жена его Варвара Феодорова
Смерть
Неизвестно