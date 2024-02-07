Агафонова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агафонов Иван Андреевич

Мать: Агафонова Варвара Фёдоровна

Восприемник
07.03.1912 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Анастасия Родители: Святогорской волости, деревни Архангельской, крестьянин из русских Иван Андреев Агафонов и законная жена его Варвара Феодорова
Смерть
Неизвестно
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